Представник омбудсмена виявив у суді Чернівецької області "шафи" для утримання підсудних, які нагадують середньовіччя

У Глибоцькому районному суді Чернівецької області підсудних утримують у металевих шафах, що нагадують середньовічні катівні, повідомляє прес-служба уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської.

Вони були виявлені 8 лютого 2017 року регіональним представником уповноваженого з Чернівецької області та регіональним координатором омбудсмена із взаємодії з громадськістю.

"Моніторингова група зазначила, що сама шафа нагадує середньовічну катівню і складається з двох секцій заввишки 2 м і площею 2 кв. м на людину, яка повинна розміститися, сидячи на лавці завширшки 25 см (за умови, що в кожній секції перебуває лише одна людина). Варто нагадати, що згідно з установленими нормами площа кожної камери для підсудного має бути не менше 4 кв. м", - наголошується в повідомленні.

Встановлено, що людей, доправлених під конвоєм до Глибоцького райсуду, тримають у цих металевих шафах без доступу до освітлення і без вентиляції. Повітря і світло потрапляють всередину через прорізані у шафах отвори розміром 10х20см. У приміщенні, де розташовані шафи, немає кондиціонера.

Крім того, моніторинг представників омбудсмена встановив, що конвойованих до суду не забезпечують харчуванням, відсутні належним чином обладнані місця для спілкування з захисниками підсудних і для ознайомлення з матеріалами справи, немає пандусів для людей з інвалідністю.

Для негайного припинення жорстокого поводження з підсудними у Глибоцькому районному суді Чернівецької області і захисту їхніх прав будуть направлені відповідні акти реагування уповноваженого з прав людини на адресу Державної судової адміністрації та МВС України.