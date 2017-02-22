Заступник секретаря РНБО України Гладковський на IDEХ-2017 обговорив потенціал розширення ВТС з ОАЕ, Туреччиною та низкою країн Азії

Перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБОУ) Олег Гладковський, очолив українську делегацію на 13-й міжнародній виставці озброєнь і військової техніки IDEX-2017 (ОАЕ), обговорив питання розширення ВТС між Україною та ОАЕ, Туреччиною та низкою країн Азії, повідомила в середу прес-служба РНБО.

Як наголошується в повідомленні, у рамках виставки О. Гладковський провів зустрічі з питань розширення ВТС з прем'єр-міністром ОАЕ і правителем емірату Дубай Мухаммедом ібн Рашид Аль Мактумом, вищими посадовими особами у сфері ВТС ОАЕ, а також керівниками оборонних відомств низки країн Азіатського регіону.

Згідно з повідомленням, предметом переговорів був, зокрема потенціал ВТС у сфері спільних оборонних НДДКР, а також спільного з іншопартнерами виробництва оборонної продукції.

"Нам є що запропонувати, як Об'єднаним Арабським Еміратам, так і світовій спільноті. Крім закупівлі і продажу виробів ОПК, нашим країнам слід зробити акцент саме на можливості спільних розробок і відкритті спільних підприємств", - сказав О. Гладковський.

Як наголошується в повідомленні, в рамках участі в роботі IDEX-2017 заступник секретаря РНБО України також провів переговори з керівництвом турецької оборонної Aselsan з питань українсько-турецького ВТС у галузі авіабудування. У зустрічі взяв участь президент ДП "Антонов" Олександр Коцюба.

Міжнародна IDEX-2017 триває з 19 до 23 лютого в Абу-Дабі і має статус найбільш впливової регіональної виставки озброєнь і військової техніки. Високий статус виставки забезпечує участь у її роботі лідерів світової оборонної промисловості та вищого військового керівництва.

Україна презентує на IDEX-2017 нову військову робототехніку, а також перспективну бронетехніку і кероване ракетне та артилерійське озброєння.

Представлений на IDEX-2017 у рамках міжнародної прем'єри новий український ударний дистанційно керований роботизований комплекс "Фактом", оснащений ПТРК "Бар'єр", за даними ЗМІ, вже став сенсацією виставки, викликавши підвищений інтерес, як фахівців, так і журналістів.