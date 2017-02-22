На кордоні з Польщею у ПП "Шегині" протестують прибічники зміни правил розмитнення автомобілів

Кілька десятків власників автомобілів з іноземною реєстрацією проводять акцію протесту біля пункту пропуску "Шегині" (Львівська обл.) на кордоні з Польщею.

Як повідомляє в середу прес-служба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України, учасники акції вимагають зміни законодавства про правила розмитнення автомобілів – вони безперервно ходять пішохідним переходом у 50 метрах від пункту пропуску через держкордон, що створює труднощі для проїзду транспортних засобів.

За словами користувачів соцмережі Facebook, учасники акції протесту пропускають лише автомобілі з дітьми, вагітними жінками та інвалідами, внаслідок чого біля пункту пропуску утворилася черга з транспортних засобів.