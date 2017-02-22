Події

18:29 22.02.2017

Huawei до 2017 р. відкриє в Києві науково-дослідний центр

Китайська Huawei Technologies Co, що посідає третє місце в світі за обсягом продажу смартфонів, має намір до кінця 2017 року відкрити в Києві науково-дослідний центр, повідомляється в прес-релізі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ).

"Компанія Huawei має значний досвід впровадження цифрових технологій і ми хочемо співпрацювати з Україною, тому що тут великий потенціал. Це можуть бути хмарні рішення для медицини, електронного управління, безпеки міст, ЖКГ (проекти "Розумний дім") та інших галузей", - зазначив під час зустрічі з першим віце-прем'єр-міністром - міністром економічного розвитку і торгівлі Степаном Кубівим президент Huawei з регіону Центральна Азія і Кавказ Лю Хонджюн.

За його словами, Україна має значний потенціал у сфері розвитку цифрових проектів і технологій. Л. Хонджон додав, що країна може здійснити цифровий стрибок у використанні digital-можливостей, але для цього їй необхідно підвищити ефективність використання радіочастот, впровадити зв'язок 4G, спростити дозвільні процедури для використання мікро - і піко-базових станцій, що широко застосовуються в ЄС.

У зустрічі також брали участь заступник глави адміністрації президента Дмитро Шимків, голова комітету з питань інформатизації та зв'язку Верховної Ради Олександра Данченко і директор "Huawei Україна" Чжоу Хаодзе.

С. Кубів у свою чергу зазначив, що цифровізація є головним напрямом роботи українського уряду і перспективним напрямом для інвестицій.

Huawei - світовий лідер у сфері інформаційно-комунікаційних технологій. Продукція компанії представлена більш ніж у 170 країнах світу. У компанії - 16 дослідних центрів по всьому світу.

На українському ринку Huawei майже 20 років. Постачає устаткування для будівництва мереж стільникового зв'язку різних стандартів для усіх мобільних операторів країни.

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