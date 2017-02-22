Події

20:43 22.02.2017

Російський актор, який підтримав Євромайдан, через 3 роки отримав через суд статус біженця в Україні

Громадянин Російської Федерації Сергій Анісіфоров, який брав участь в Євромайдані в 2013-2014 роках, виграв судовий розгляд проти Міграційної служби України, що тривав майже три роки, і отримав статус біженця.

"Суд за статусом біженця сьогодні виграв. Одеський Окружний апеляційний суд остаточно поставив крапку у моїй багаторічній справі... Суд зобов'язав Міграційну службу України надати статус біженця або додатковий захист", - написав С. Анісіфоров на своїй сторінці в Facebook у середу.

С. Анісіфоров – актор, у 2013 році брав участь в акціях протесту на Євромайдані.

У травні 2016 року в Одесі таким же чином статус біженця отримав громадянин РФ, організатор маршу "За федералізацію Кубані" Петро Любченков.

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