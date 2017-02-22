Події

20:44 22.02.2017

Кабмін схвалив докапіталізацію Приватбанку на 9,8 млрд грн

Кабінет Міністрів України вирішив докапіталізувати ПриватБанк (Дніпро) на 9,8 млрд грн шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Згідно з постановою №89 Кабміну від 22 лютого, уряд доручив Міністерству фінансів здійснити випуск ОВДП у розмірі до 9,8 млрд грн з терміном обігу до 15 років з індексованою вартістю та відсотковою ставкою доходу на рівні 6% річних з подальшим внесенням їх від імені держави в оплату за акції додаткової емісії ПАТ комерційний банк "ПриватБанк".

У повідомленні, яке додається до постанови, зазначається, що сума додаткової капіталізації є залишком суми, передбаченої для капіталізації банку, яка не була здійснена в 2016 році в повному обсязі.

Капіталізація передбачалася на суму до 116,8 млрд грн, проте поповнення статутного капіталу банку в 2016 році відбулося на суму 107 млрд грн.

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