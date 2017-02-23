Події

09:08 23.02.2017

ОБСЄ планує збільшити кількість спостерігачів в Україні, - Курц

ОБСЄ має намір збільшити кількість спостерігачів Спеціальної моніторингової місії в Україні, зміцнити її технічний потенціал, збільшити години патрулювання лінії зіткнення, заявив міністр закордонних справ Австрії голова ОБСЄ Себастьян Курц на засіданні Ради Безпеки ООН.

"Одним з центральних питань, з якими доводиться мати справу ОБСЄ, - криза в Україні і навколо України. Ця криза має кілька аспектів: це анексія Криму, постачання зброї на Донбас, роль Російської Федерації, здійснення Мінських угод і численні акти насильства. Всі ці питання регулярно обговорюються в ОБСЄ...", - сказав С. Курц.

Голова ОБСЄ наголосив, що рівень насильства, що спостерігається на сході України в останні кілька днів, абсолютно неприйнятний. С. Курц закликав всі сторони виконувати Мінські угоди і повною мірою дотримуватися режиму припинення вогню.

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