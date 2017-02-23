Події

09:21 23.02.2017

Ми продовжуватимемо послідовну політику невизнання незаконних окупації та анексії Криму три роки тому, - МЗС Литви

Литва має намір продовжувати політику невизнання окупації та анексії Криму, домагатися продовження європейських і міжнародних санкцій стосовно РФ, зазначається в заяві МЗС Литви з приводу третьої річниці окупації Криму від 21 лютого 2017 року.

"Литва неухильно виступає за суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України. Підтримуючи Україну, ми продовжуватимемо послідовну політику невизнання незаконних окупації та анексії Криму три роки тому. Ми домагатимемося продовження європейських і міжнародних санкцій стосовно Російської Федерації через неправочинну окупацію півострова до повного відступу Росії з незаконно захопленої території України", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті МЗС Литовської республіки.

У заяві зазначаються численні нехтування Росією, як окупаційною силою, прав і свобод людини в окупованому Криму. "Ми засуджуємо утиск Російської Федерацією, як окупаційною силою, основних прав людини, порушення свободи масової інформації, мирних зібрань, переконань та релігії, а також переслідування кримських татар".

Крім того, згадуються незаконне утримання під вартою громадян України, затримання журналістів, висловлюються за територіальну цілісність України, заборону міжнародних організацій із захисту прав людини спостерігати за станом прав людини в Криму, почастішали випадки незаконного затримання, викрадення, залякування і катування захисників кримських татар та активістів у сфері прав людини, заборона на діяльність Меджлісу кримських татар, закриття українських шкіл і релігійних установ, репресії, спрямовані проти кримсько-татарської національної меншини, заборона лідерам кримських татар відвідувати Крим.

МЗС Литовської Республіки назвало дії РФ стосовно України загрозою європейської безпеки і стабільності.

"Незаконні дії Російської Федерації не лише зневажають двосторонні та багатосторонні угоди про гарантії суверенітету і територіальної цілісності України, але і створюють загрозу безпеці і стабільності у всій Європі", - зазначено в повідомленні.

Крім того, МЗС Литви нагадує про міжнародне засудження та невизнання окупації Росією Кримського півострова. Зокрема, про резолюцію Генасамблеї ООН № 68/262 від 27 березня 2014 р., про резолюцію Генасамблеї ООН від 19 грудня 2016 р. про стан з правами людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі та про попереднє ув'язнення Міжнародного кримінального суду від 14 листопада 2016 р., в якому МКС "недвозначно визнав військову агресію Російської Федерації, розпочату три роки тому в українській Автономній Республіці Крим і донині продовжується в Східній Україні, грубим порушенням нормативів міжнародного права, Хартії ООН, положень Хельсінкського заключного акта та Будапештського меморандуму 1994 року".

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