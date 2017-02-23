Український безпілотний БТР "Фантом" увійшов до Топ-5 виставки IDEX-2017 і є цікавою бойовою машиною за версією "Defence Blog"

Одна із передових розробок ДП "Спецтехноекспорт" (входить до складу ДК "Укроборонпром"), - безпілотний мінібронетранспортер "Фантом", - увійшла в Топ-5 виставки IDEX-2017 (International Defence Exhibition, проходить в ОАЕ), що свідчить про високий інтерес до української продукції, зазначає президент України Петро Порошенко.

"Серед тисяч експонатів з 50 країн, представлених на IDEX-2017, саме український "Фантом" увійшов до Топ-5 виставки. Авторитетне аналітичне видання Defence Blog назвало вітчизняний безпілотний мінібронетранспортер найбільш цікавою сучасною бойовою машиною. Українське - найкраще!", - написав П. Порошенко на своїй сторінці в Facebook у четвер вранці.

Згідно з інформацією на сайті ДК "Укроборонпром", безпілотний БТР "Фантом" є першим кроком у створенні перспективних систем, що мають замінити традиційне озброєння.

"Безпілотний тактичний багатоцільовий транспортний засіб "Фантом" є відповіддю на виклики технологічної ери, яка диктує свої умови для створення абсолютно нових типів озброєння. Вони мають бути безпілотними, багатофункціональними і виконувати завдання, які зараз, з ризиком для власного життя, можуть виконати лише бійці. Саме такі можливості демонструє "Фантом", - пояснив особливості нового озброєння глава "Укрроборонпрома" Роман Романов.

У держконцерні інформують, що "Фантом" - це дистанційно керований мінібронетранспортер. Денний і нічний комплекси прицілювання надаватимуть можливість вести вогонь в будь-який час доби на відстані понад 1 км. Запас ходу становить до 20к м, управління здійснюється за захищеним радіоканалом або через волоконний кабель завдовжки 5 км. Крім того його можна оснастити високоточним протитанковим ракетним озброєнням.

"Можливості "Фантома" насправді важко переоцінити, вони дозволяють йому взяти на себе великий спектр завдань. Така техніка може доставляти боєкомплект і вантажі через зони, що перебувають під загрозою обстрілу противника, або в зоні ризику замінування, безпечно і швидко евакуювати поранених з поля бою. На "Фантом" можна встановлювати різні види озброєння для здійснення вогневої підтримки. Якщо, наприклад, встановити на нього протитанковий ракетний комплекс, то армія отримає малопомітний, мобільний і ефективний спосіб знищення бронетехніки противника", - додав керівник ДП "Спецтехноекспорт" Павло Барбул.