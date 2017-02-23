Кабмін зобов'язав Міненерговугілля двічі на рік проводити перерахунок цін на газ для населення

Кабінет Міністрів України зобов'язав Міністерство енергетики та вугільної промисловості України двічі на рік здійснювати перерахунок цін на газ, що відпускається НАК "Нафтогаз України" населенню, релігійним організаціям і теплокомуненерго (для потреб населення та релігійних організацій) в рамках спецзобов’язань.

Відповідне рішення закріплене урядовою постановою №90 від 21 лютого 2017 року.

"За два місяці до початку кожного газового півріччя (1 жовтня – 31 березня, 1 квітня – 30 вересня) ... Міненерговугілля проводить перерахунок граничних роздрібних цін на природний газ для побутових споживачів, релігійних організацій", - йдеться в документі.

Ціна на газ для населення, релігійних організацій та ТКЕ (для потреб населення та релігійних організацій) має коригуватися у разі відхилення більш ніж на 10% від розрахункової.

Розрахункова ціна визначається Міненерговугілля як середнє значення ціни газу на німецькому хабі NCG з урахуванням витрат на транспортування до західного кордону України, тарифу на вхід в ГТС України, середньомісячного курсу долара. При проведенні підрахунків враховуються середні ціни газу за період від останнього коригування цін для населення (але не більше одного року).

При перегляді цін одночасно мають коригуватися ціни, за якою "Нафтогаз" купує газ у ПАТ "Укргазвидобування".

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів навесні 2016 року продовжив дію постанови №758 про спеціальні зобов'язання НАК "Нафтогаз України" з продажу газу для населення і ТКЕ на пільгових умовах.