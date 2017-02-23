Прокуратура повідомила про підозру екс-чиновникам команди Черновецького за відчуження 45 га землі на Жуковому Острові

Прокуратура Києва провела обшуки і повідомила про підозру екс-чиновникам команди колишнього мера столиці Леоніда Черновецького, які відчужили 45 га землі на території заказника Жуків Острів.

Як повідомляє в четвер прес-служба прокуратури Києва, слідчі столичної прокуратури спільно з оперативниками Національної поліції України у середу, 22 лютого, провели 25 обшуків у рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом прийняття незаконних рішень Київрадою часів Л. Черновецького.

"Зокрема, йдеться про незаконне відчуження в 2007-2009 роках 45 га землі на території заказника місцевого значення "Жуків Острів", вартість якої лише за нормативною оцінкою становить понад 80 млн грн", - зазначено в повідомленні.

Повідомляється, що під час обшуків, у проведенні яких було притягнуто 115 осіб особового складу, вилучено документи, що мають значення для розслідування кримінального провадження, грошові кошти тощо.

"Крім того, в той же день, у рамках розслідування за фактами зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, прокуратурою м. Києва повідомлено про підозру колишнього заступника голови КМДА - начальника Головного управління земельних ресурсів КМДА, екс-начальнику юридичного управління і екс-начальника відділу землеустрою Головного управління земельних ресурсів КМДА, а також особі, яка брала участь у створенні фіктивного кооперативу", - повідомили в столичній прокуратурі.

Досудове розслідування триває.