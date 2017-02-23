Події

12:15 23.02.2017

"Укргідроенерго" отримало черговий транш на EUR22 млн від ЄІБ

ПАТ "Укргідроенерго" отримало черговий транш у розмірі EUR22 млн у рамках кредиту Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), повідомила прес-служба компанії.

"Отримані гроші, в першу чергу, будуть спрямовані на фінансування підписаних контрактів у рамках програми реконструкції гідроагрегатів Дніпровьскої ГЕС-1 та Київської ГАЕС", - наголошується в повідомленні.

Транш отримано в рамках проекту "Реабілітація ГЕС". Європейський банк реконструкції і розвитку та ЄІБ планують виділити на EUR200 млн на реалізацію цього проекту.

"Укргідроенерго" експлуатує всі великі гідроелектростанції, розташовані на українських ділянках Дніпра та Дністра. Сумарна встановлена електрична потужність гідроелектростанцій генкомпанії становить 5007,6 МВт. 100% акцій АТ належить державі.

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