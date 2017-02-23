Події

12:18 23.02.2017

Визнання Росією "документів" ОРДЛО не допоможе вирішити конфлікт на Донбасі

Посол Італії в Україні Давида Ла Чечилія вважає, що визнання Росією документів окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) не допоможе у врегулюванні конфлікту на Донбасі.

"Усі країни, які визнають український суверенітет, територіальну цілісність і незалежність, не можуть визнати ці паспорти. І те, що ці документи були визнані президентом (президентом Росії Володимиром Путіним - ІФ) нічим не допоможе вирішенню конфлікту", - сказав він журналістам у четвер у Києві.

Посол також зазначив, що єдиним шляхом врегулювання конфлікту на Донбасі є виконання Мінських угод.

"ОБСЄ і посли G7 роблять все можливе, щоб цей конфлікт був вичерпаний якомога швидше. Єдиним шляхом у такому разі можуть бути Мінські угоди. І звичайно, всі сподіваються на те, що конфлікт буде вирішено якомога швидше, але першим кроком має бути припинення вогню", - зазначив Д. Ла Чечилія.

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