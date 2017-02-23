"Інтерпайп" підписав 5-річний контракт на постачання заліничної продукції з американською Progress Rail Services

Трубно-колісна компанія (ТКК) "Інтерпайп" (Дніпро) уклала 5-річний контракт на постачання залізничних коліс і осей компанії Progress Rail Services - одного з найбільших постачальників залізничних продуктів і послуг у Північній Америці, що належить компанії Caterpillar.

Як повідомляється в прес-релізі компанії в четвер, за умовами контракту вона буде щорічно постачати американським партнерам понад 10 тис. шт. механічно оброблених залізничних коліс і понад тисячу шт. чистових заліничних вісей.

Перші відвантаження залізничних коліс вже відбулися. Виробництво чистових осей заплановано на другий квартал, наголошується в прес-релізі. Усю продукцію вироблятимуть за стандартами Американської асоціації залізниць та додатковими вимогами клієнта.

Комерційний директор із продажу залізничної продукції "Інтерпайпа" Олександр Гаркавий зазначив, що з лідером американської залізничній індустрії Progress Rail Services компанія почала працювати в 2014 році.

"Раніше ми укладали короткострокові контракти тривалістю до одного року. Успішне співробітництво дозволило нам укласти довгостроковий контракт. Більше того, ми розширюємо рамки партнерства. Завдяки тривалій роботі з освоєння нових продуктів і вкладеним інвестиціям, цьогоріч ми почнемо відвантаження на американський ринок чистових залізничних вісей", - додав О. Гаркавий, якого цитує прес-служба.

"Інтерпайп" входить до десятки найбільших у світі виробників безшовних труб, третій за величиною виробник суцільнокатаних залізничних коліс у світі. Продукція компанії постчається більш ніж до 80 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках СНД, Близького Сходу, Північної Америки та Європи.

У 2016 році "Інтерпайп" реалізував 572 тис. тонн трубної і колісної продукції. У компанії працюють 11,5 тис. співробітників.

У структурі компанії - п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь".

Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен Віктор Пінчук.