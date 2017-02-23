Події

12:50 23.02.2017

ДФС пропонує скасувати перевірку кожного ФОП при ліквідації через закриття 330 тис. підприємців за 80 днів

Державна фіскальна служба (ДФС) з урахуванням різкого зростання числа закриває "сплячих" фізичних осіб-підприємців (ФОП – укр.) пропонує скасувати норму про обов'язковість перевірки службою кожного ФОП при ліквідації.

"На цей рахунок існують два накази Мінфіну. Один з них стосується ЄСВ (єдиного соціального внеску), другий - всіх інших податків. Ми вважаємо, що слід переглянути ці накази і створити більш конкретні вимоги – в яких випадках, залежно від критеріїв фізособи-підприємця, потрібна чи не потрібна перевірка ", - цитує прес-служба ДФС главу відомства Романа Насірова.

Згідно з даними ДФС, після внесеної наприкінці минулого року в податкове законодавство норми про необхідність сплати ФОПами ЄСВ навіть за відсутності прибутку, з 1 грудня 2016 року до 20 лютого 2017 року близько 330 тис. підприємців припинили свою діяльність, більшість закритих ФОП були "сплячими" і давно не вели господарської діяльності.

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