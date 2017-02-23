Сервіс таксі Über розпочав роботу у Львові

Міжнародна технологічна компанія Uber, творець однойменного мобільного додатку для виклику автомобілів, з 23 лютого 2017 року розпочала роботу у Львові.

Згідно з прес-релізом компанії, у Львові буде доступний сервіс uberX (автомобілі стандартного класу), ціни на поїздки за яким починаються від 14 грн.

Тарифи на uberX у Львові становитимуть: 4 грн - за подачу автомобіля, 5 грн - за кожен кілометр шляху. Мінімальна вартість поїздки становитиме лише14 грн.

З першого дня у Львові можна буде оплатити поїздки з Über як готівкою, так і за допомогою зареєстрованої в додатку банківської картки, які повністю захищені. Користувачі зможуть дізнатися розрахункову вартість поїздки заздалегідь, до підтвердження замовлення. Після кожної поїздки користувач отримає на адресу електронної пошти квитанцію з інформацією про місце подання автомобіля, маршрут, карту поїздки, дані про водія і деталізації вартості.

Львів став третім містом України, після Києва і Одеси, де запущено сервіс Über.

Uber – міжнародна технологічна компанія, творець однойменного мобільного додатка за викликом автомобілів з персональним водієм. Додаток працює в більш ніж 500 містах і 80 країнах світу. В Україні сервіс Über доступний з 2016 року.