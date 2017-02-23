Одного українського військового поранено в зоні АТО за добу

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі одного українського військовослужбовця поранено, повідомив спікер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу в результаті бойових дій, на щастя, ніхто з українських військових не загинув, один наш боєць дістав поранення – неподалік від н. п. Луганське, унаслідок ворожого обстрілу", - сказав він на брифінгу в четвер у Києві.

О. Мотузяник поінформував, що на луганському напрямку за добу зафіксовано три обстріли, один з яких мінометний. Усі - в Попаснянському районі.

На донецькому напрямку бойові дії перемістилися на Світлодарську дугу, там бойовики обстріляли позиції українських військових 37 мінометних мін, застосовували бронетехніки і легке озброєння. Ще один обстріл зафіксовано у Зайцевому, два – в районі Авдіївки. Важкого озброєння тут противник не застосовував. Загалом за добу на донецькому напрямку зафіксовано 19 випадків порушення режиму припинення вогню, 4 з них – із застосуванням важкого озброєння.

На маріупольському напрямку на добу зафіксовано 32 обстріли, 7 з яких із застосуванням важкого озброєння. Бойові дії велися на ділянці Павлопіль-Широкине. У Широкиному і Водяному противник випустив по позиціях сил АТО 130 мінометних мін, 36 артилерійських снарядів, кілька снарядів установки "Град П".

"Українські військові відкривали вогонь у відповідь, що дозволило знизити інтенсивність бойових дій", - зазначив О. Мотузяник.