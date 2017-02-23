Події

13:55 23.02.2017

Невідомі викрали нардепа Гончаренка

Невідомі викрали заступника голови парламентської фракції "Блоку Петра Порошенка" Олексія Гончаренка.

Відповідну інформацію в четвер поширив пов'язаний з парламентарем одеський інтернет-сайт "Думская.net" і підтвердила агентству "Інтерфакс-Україна" прес-секретар прокуратури Одеської області Інна Верба.

І. Верба не змогла повідомити будь-якої додаткової інформації та зазначила, що ввечері, можливо, з цього приводу відбудеться брифінг прокурора Одеської області.

При цьому кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" не зміг зв'язатися з О. Гончаренком за допомогою мобільного телефона, оскільки він відключений.

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