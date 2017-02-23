Кандидати до Верховного суду України сподіваються на збереження прозорості конкурсу

Кандидати в члени Верховного суду України (ВСУ) сподіваються на збереження прозорості конкурсу до його завершення, що надасть можливість вивести роботу суддівської системи на якісно новий рівень.

"Для мене це виклик. Я згодна з тим, що сьогодні, щоб змінити нашу країну, відповідальні лідери з бізнесу мають бути готові прийти у владу. Не можна просто займати позицію спостерігача. Це стосується і юридичної сфери. Висококваліфіковані юристи-практики мають узяти на себе відповідальність за майбутнє судової системи. Я щиро вірю, що саме з цього конкурсу почнеться реальна реформа українських судів", - поділилися з агентством "Інтерфакс-Україна" враженнями про участь у конкурсі член Асоціації правників України (АПУ), екс в. о. міністра екології та природних ресурсів, кандидат у судді Верховного суду Ганна Вронська.

Вона наголосила, що "кандидати не знали, які конкретно питання будуть на тестах, але за місяць до конкурсу на сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) у відкритому доступі було розміщено тисячу. питань, з яких були обрані ті, за якими учасники складали тести".

"Так що був час і можливість підготуватися", - сказала вона.

Г. Вронська зазначила, що практичне завдання також заздалегідь не було відомо. Передбачалося, що учасники конкурсу мають написати модельне судове рішення на підставі документів, які ґрунтувалися на реальних обставин судових справ. На це завдання відводилося п'ять годин.

"Мені цього часу було не зовсім достатньо, хотілося б більше, щоб краще виписати аргументи і обґрунтувати остаточне рішення", - сказала кандидат у судді Верховного суду.

За оцінкою Г. Вронської, у всіх кандидатів був різний підхід як до підготовки, так і до виконання самих завдань".

"На тестах були такі кандидати, які не набрали мінімального прохідного балу. Але більшість тести все-таки склала. Конкурс проводиться дуже відкрито і прозоро. І найголовніше для мене: всі учасники перебувають у рівних умовах - пишуть однакові тести і виконують одне і те саме практичне завдання", - розповіла вона.

Г. Вронська вважає, що такий відкритий конкурс надає можливість повернути довіру до судової влади. "Насправді у конкурсантів одна спільна задача – створити новий Верховний Суд і повернути довіру до судової влади", - наголосила вона.

У свою чергу, ще один кандидат до Верховного суду, суддя Львівського окружного адміністративного суду, член правління АПУ, президент Асоціації розвитку суддівського самоврядування України Володимир Кравчук зазначив, що "конкурс зібрав найкращих юристів країни".

"Це змагання національного масштабу. Крім діючих суддів, серед конкурсантів багато відомих професорів та адвокатів з чудовою репутацією. Якщо вони пройдуть, Верховний суд матиме високий авторитет", - вважає він.

Він також відзначила складність завдань для кандидатів.

"Завдання для іспиту були досить складні. І це вплинуло на результат. Перший етап (16 лютого - ІФ) - тестування на знання права - не пройшли 100 кандидатів. Серед них були фахівці, у кваліфікації яких особисто я не сумніваюся, і це було несподівано. На другому етапі (21 лютого - ІФ) кандидати писали проект рішення. І хоча у всіх була одна справа, рішення дуже відрізнялися. До того ж багатьом не вистачило часу, щоб написати все, що хотілося. Думаю, у цьому турі теж будуть сюрпризи", - сказав він.

Як повідомлялося, понад 625 претендентів у судді оновленого Верховного суду України, які пройшли спецперевірку, 16 лютого в Києві під контролем десятків спостерігачів та відеокамер почали професійне тестування. Відбір кандидатів проводить Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККСУ). 70% претендентів - це судді, решта - адвокати та інші фахівці у галузі права.

До другого етапу конкурсу допущені 520 кандидатів. Наразі ВККСУ проводить оцінку його результатів. Після підбиття підсумків другого етапу кандидати пройдуть співбесіду.

Підсумки конкурсу ВККСУ планує підбити до кінця березня.