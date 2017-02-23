Міненерговугілля запропонує НКРЕКП змінити систему ціноутворення на імпортний антрацит при формуванні ОРЦ е/е

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України запропонує НКРЕКП змінити систему ціноутворення на імпортний антрацит при формуванні прогнозної оптової ринкової ціни (ОРЦ) електроенергії, заявив глава відомства Ігор Насалик на зустрічі з громадськістю в четвер.

"На Енергетичний штаб ми приготували (це не наші функції, але ми пропонуємо): внесення змін до Порядку формування прогнозної ОРЦ електроенергії щодо визначення ціни енергетичного вугілля, змінивши період визначення ціни з 12 місяців, що передують місяцю визначення прогнозної ОРЦ на квартальну", - сказав він.

Необхідність прийняття такого рішення І. Насалик пояснив забезпеченням ТЕС додатковими коштами для закупівлі антрациту з імпорту.

"Але треба чітко диференціювати: я не хотів би, щоб ми зараз зірвали ринок – ця зміна має стосуватися лише антрацитної групи, що закуповується з імпорту", - наголосив міністр.

За словами І. Насалика, на березень Україні необхідно закупити не менше 500 тис. тонн антрациту.