Події

14:35 23.02.2017

Міненерговугілля запропонує НКРЕКП змінити систему ціноутворення на імпортний антрацит при формуванні ОРЦ е/е

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України запропонує НКРЕКП змінити систему ціноутворення на імпортний антрацит при формуванні прогнозної оптової ринкової ціни (ОРЦ) електроенергії, заявив глава відомства Ігор Насалик на зустрічі з громадськістю в четвер.

"На Енергетичний штаб ми приготували (це не наші функції, але ми пропонуємо): внесення змін до Порядку формування прогнозної ОРЦ електроенергії щодо визначення ціни енергетичного вугілля, змінивши період визначення ціни з 12 місяців, що передують місяцю визначення прогнозної ОРЦ на квартальну", - сказав він.

Необхідність прийняття такого рішення І. Насалик пояснив забезпеченням ТЕС додатковими коштами для закупівлі антрациту з імпорту.

"Але треба чітко диференціювати: я не хотів би, щоб ми зараз зірвали ринок – ця зміна має стосуватися лише антрацитної групи, що закуповується з імпорту", - наголосив міністр.

За словами І. Насалика, на березень Україні необхідно закупити не менше 500 тис. тонн антрациту.

ВАЖЛИВЕ

На кордоні з Румунією у ПП "Порубне" мітингують прихильники зміни правил розмитнення автомобілів

Невідомі викрали нардепа Гончаренка

Одного українського військового поранено в зоні АТО за добу

"Інтерпайп" підписав 5-річний контракт на постачання заліничної продукції з американською Progress Rail Services

Кабмін зобов'язав Міненерговугілля двічі на рік проводити перерахунок цін на газ для населення

ОСТАННЄ

Кабмін має намір затвердити програму розвитку авіагалузі-2020 у березні - Гройсман

Завдання українського літакобудування та ОПК - створити незалежне від імпорту виробництво, - Гройсман

Українська сторона зацікавлена в якнайшвидшому погодженні дорожньої карти виконання Мінських угод - Моцик

Южаніна спростувала інформацію про намір ініціювати відставку глави Мінфіну Данилюка

Петренко сподівається на передачу Москвою 12 ув'язнених українців, незаконно вивезених із Криму до РФ

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
корпус цены
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА