Росія поки що не передає Україні політв'язнів у рамках юридичних механізмів - Петренко

Росія наразі не передає Україні політичних в'язнів у рамках застосування юридичних механізмів, тому дипломатичні переговори триватимуть, повідомив міністр юстиції України Павло Петренко.

"Якщо йдеться про політичних в'язнів, ми продовжимо далі дипломатичні переговори, щоб їх повернути Україну. За юридичними механізмами, на жаль, поки що Росія не передає наших співвітчизників. Ми зараз докладаємо всіх зусиль. Не хочу давати детальнішу інформацію, щоб не зашкодити цьому процесу", - сказав П.Петренко журналістам у Києві в четвер.

При цьому він додав: "За кожного українця, який потрапив в таку ситуацію в Російській Федерації, держава бореться: і МЗС, і Міністерство юстиції, і правозахисники".