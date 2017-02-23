Події

14:36 23.02.2017

Росія поки що не передає Україні політв'язнів у рамках юридичних механізмів - Петренко

Росія наразі не передає Україні політичних в'язнів у рамках застосування юридичних механізмів, тому дипломатичні переговори триватимуть, повідомив міністр юстиції України Павло Петренко.

"Якщо йдеться про політичних в'язнів, ми продовжимо далі дипломатичні переговори, щоб їх повернути Україну. За юридичними механізмами, на жаль, поки що Росія не передає наших співвітчизників. Ми зараз докладаємо всіх зусиль. Не хочу давати детальнішу інформацію, щоб не зашкодити цьому процесу", - сказав П.Петренко журналістам у Києві в четвер.

При цьому він додав: "За кожного українця, який потрапив в таку ситуацію в Російській Федерації, держава бореться: і МЗС, і Міністерство юстиції, і правозахисники".

ВАЖЛИВЕ

На кордоні з Румунією у ПП "Порубне" мітингують прихильники зміни правил розмитнення автомобілів

Невідомі викрали нардепа Гончаренка

Одного українського військового поранено в зоні АТО за добу

"Інтерпайп" підписав 5-річний контракт на постачання заліничної продукції з американською Progress Rail Services

Кабмін зобов'язав Міненерговугілля двічі на рік проводити перерахунок цін на газ для населення

ОСТАННЄ

Кабмін має намір затвердити програму розвитку авіагалузі-2020 у березні - Гройсман

Завдання українського літакобудування та ОПК - створити незалежне від імпорту виробництво, - Гройсман

Українська сторона зацікавлена в якнайшвидшому погодженні дорожньої карти виконання Мінських угод - Моцик

Южаніна спростувала інформацію про намір ініціювати відставку глави Мінфіну Данилюка

Петренко сподівається на передачу Москвою 12 ув'язнених українців, незаконно вивезених із Криму до РФ

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
price.ua/catalog796.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА