Петренко сподівається на передачу Москвою 12 ув'язнених українців, незаконно вивезених із Криму до РФ
Міністр юстиції України Павло Петренко сподівається на успішну передачу Україні російською стороною 12 українців, які відбували покарання в пенітенціарних установах на території АР Крим та були незаконно вивезені на територію Російської Федерації.
"Зараз із позитивних новин у мене є сподівання, що Росія виконає попередні домовленості і передасть першу частину українських громадян, які перебувають у в'язницях в окупованому Криму. Йдеться про 12, можливо, 16 людей", - сказав міністр журналістам у Києві в четвер.
При цьому він наголосив, що перемогою це можна буде назвати лише тоді, коли українці перетнуть кордон і будуть на території нашої країни.