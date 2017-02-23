Українська сторона зацікавлена в якнайшвидшому погодженні дорожньої карти виконання Мінських угод - Моцик

Представник України в політичній підгрупі тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі Олександр Моцик вважає, що якнайшвидше погодження країнами "Нормандської четвірки" дорожньої карти сприятиме виконанню Мінських угод.

"Дорожня карта розглядається в "нормандському форматі", делегації дуже активно працюють, і ми зацікавлені в тому, щоб цю дорожню карту було якнайшвидше підготовлено, адже вона буде свого роду імплементаційним документом Мінських домовленостей", - сказав він у коментарі "Інтерфакс-Україна" в четвер.

За словами дипломата, в Мінських угодах не всі питання чітко визначені, тому необхідна дорожня карта, яка окреслить конкретні терміни і те, яким чином виконуватимуться пункти "Мінська".