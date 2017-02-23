Завдання українського літакобудування та ОПК - створити незалежне від імпорту виробництво, - Гройсман

Прем'єр-міністр Україна Володимир Гройсман заявляє про необхідність створення повного циклу виробництва без залежності від імпорту у сферах українського літакобудування та оборонно-промислового комплексу (ОПК).

"Вдало пройшла робота щодо імпортозаміщення. Ми були традиційно прив'язані до економіки у тому числі Російської Федерації, зокрема в літакобудуванні, оборонному комплексі. Сьогодні ми вийшли на повне імпортозаміщення. У цілому, це більшість продукції, яка виробляється на підприємствах в Україні. Усе те, чого нам не вистачає, ми можемо імпортувати в Україну з європейських країн. Але наше завдання полягає у тому, щоб ми максимально, на 100%, утворили повний цикл виробництва без залежності від імпорту", - сказав прем'єр під час наради з питань авіабудування на ПАТ "ФЕД" (Харків) у четвер.

В.Гройсман зазначив, що уряд готовий робити кроки для підтримки розвитку промисловості, зокрема авіабудування.