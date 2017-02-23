Події

15:43 23.02.2017

Кабмін має намір затвердити програму розвитку авіагалузі-2020 у березні - Гройсман

Кабінет Міністрів України має намір у березні затвердити програму розвитку української авіагалузі на період до 2020 року, повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Уже створено програму розвитку авіагалузі до 2020 року. Програма створена не лише чиновниками, а головне - реальними виробничниками, інститутами, і ми в березні місяці цю програму ухвалимо", - сказав прем'єр на брифінгу після наради з питань авіабудування на ПАТ "ФЕД" (Харків) у четвер.

В.Гройсман зазначив, що в цій сфері важливі інвестиції в сучасні технології.

За його словами, у сфері літакобудування працюють і державні, і приватні компанії, зусилля яких необхідно об'єднати.

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