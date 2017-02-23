Викрадений у четвер народний депутат із фракції "Блок Петра Порошенка" Олексій Гончаренко перебуває в безпечному місці і свідчитиме як потерпілий, сказав прокурор Одеської області Олег Жученко.

"Я можу сказати, завдяки нашій роботі запобігли завданню йому тілесних ушкоджень, позбавленню зору та спотворенню обличчя... і фактичному викраденню. Він зараз у безпечному місці і свідчитиме як потерпілий", - сказав О.Жученко на брифінгу в Одесі.

Як повідомлялося, 23 лютого прокуратура Одеської області повідомила, що невідомі викрали заступника голови парламентської фракції "Блоку Петра Порошенка" Олексія Гончаренка.

Пізніше цього самого дня радник глави Міністерства внутрішніх справ України Зорян Шкіряк поінформував, що Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст.146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) у зв'язку з можливим викраденням О.Гончаренка.

Частина 2 статті 146 ККУ свідчить: "Ті самі діяння, вчинені щодо малолітнього або з корисливих мотивів, щодо двох чи більше осіб або за попередньою змовою групою осіб, або способом, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або таке, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, або із застосуванням зброї, або здійснюване протягом тривалого часу, - караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк".