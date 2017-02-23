В Одесі затримали сепаратистів, які мали намір викрасти та покалічити Гончаренка

Правоохоронці Одеської області запобігли викраденню з метою завдання тяжких тілесних ушкоджень заступника голови парламентської фракції "Блоку Петра Порошенка" Олексія Гончаренка та затримали організатора й виконавців цього злочину.

Як розповіли на екстреному брифінгу в Одесі в четвер прокурор Одеської області Олег Жученко та голова управління Служби безпеки України в Одеській області Сергій Батраков, силовики встановили злочинну групу, яка виготовляла та розповсюджувала агітаційні матеріали сепаратистського спрямування.

"Зараз ми здійснюємо шість обшуків у місті Одесі. Встановлено всіх членів цього угруповання", - повідомив С.Батраков й уточнив, що під час обшуків було вилучено брошури антиукраїнського змісту з пропагандою міжнаціональної ворожнечі.

При цьому О.Жученко повідомив, що правоохоронці встановили та задокументували "причетність цієї групи до факту посягання на життя і здоров'я народного депутата Олексія Гончаренка".

С.Батраков зазначив, що викрадення народного депутата було сплановане з метою завдання йому тілесних ушкоджень, а не з метою вбивства.

За словами О.Жученка, зловмисники, які організували й намагалися здійснити викрадення О.Гончаренка, мали намір завдати йому тяжких тілесних ушкоджень, зокрема позбавити зору на 23 лютого, оскільки вважали таке діяння саме в цю дату символічним.

"Батько (загиблого 2 травня 2014 р. в Одесі - ІФ) Кушнарьова є депутатом Лиманської районної ради Одеської області, і саме він є не просто замовником викрадення народного депутата, а й фактично з двома своїми спільниками виїхав на місце та мав завдати народному депутату тілесних ушкоджень, а саме застосувати кислоту, понівечити обличчя, позбавити зору, а також переламати колінні чашечки", - сказав прокурор Одеської області.

За словами ж С.Батракова, зловмисники мали можливість і мотив здійснити це викрадення, і під час прибуття на місце планованого злочину їх затримали. "Під час затримання було вилучено речові докази, а саме пляшку з кислотою, молоток. Вони особисто приїхали на місце, визначене для утримання потерпілого, в масках-балаклавах, щоб їх потім не могли впізнати", - розповів С.Батраков.