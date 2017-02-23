У Києві 25 лютого відкриють пам'ятник Олені Телізі - Кличко

Київська влада має намір відкрити пам'ятник учасниці українського визвольного руху, поетесі Олені Телізі, поінформував мер столиці, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко.

"Хочу повідомити, що цієї суботи відбудеться відкриття пам'ятника Олені Телізі, який встановлено коштом місцевої громади, на території заповідника Бабин Яр", - написав голова КМДА на своїй сторінці у Facebook у четвер.

За його словами, приблизна вартість пам'ятника становила 8 млн грн.

В.Кличко також запросив усіх депутатів Київської міської ради та охочих киян долучитися до церемонії відкриття 25 лютого 2017 року о 13:00.