Події

10:30 24.02.2017

Онлайн-трансляція прес-конференції на тему "Дерейдерство: суспільно-правовий механізм"

У п'ятницю, 24 лютого, об 11.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Дерейдерство: суспільно-правовий механізм". Будуть оприлюднені факти рейдерського захоплення об'єктів приватної власності та об'єктів культурної спадщини Одеси - пам'яток історії, за участю "чорних нотаріусів" та осіб, що видають себе меценатами. Учасники: голова громадського руху "За всю Одесу" Андрій Сидоренко; правозахисник громадського руху "За всю Одесу" Неоніла Ткаченко; постраждала від рейдерського захоплення власності Олеся Бухбиндер; активістка громадського руху "За всю Одесу" Оксана Кухтеня (вул. Рейтарська, 8/5-А). Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за телефоном (095) 589-87-34.

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