Нардеп Гончаренко повідомив, що спецслужби тривалий час вели угруповання, яке планувало теракт

депутат України (фракція "Блок Петра Порошенка") Олексій Гончаренко заявляє, що заздалегідь був поінформований українською спецслужбою стосовно проведення операції з його участю щодо затримання групи, яка планувала теракт для нагнітання ситуації в суспільстві.

"Я став учасником операції українських силових структур зі знешкодження чергового терористичного угруповання, яке планувало низку злочинів в Одесі та Одеській області", - сказав він у режимі телефонного зв'язку в ефірі телеканалу "112.Україна".

Відповідаючи на запитання про те, чи відомо йому було заздалегідь про цю спецоперацію, нардеп сказав: "Так. Ця операція тривала багато тижнів. Це угруповання вели і документували".

За словами депутата, на певному етапі спецоперації йому повідомили про те, що його буде залучено до цієї розробки.

О.Гончаренко розповів, що зловмисники обрали 23 лютого для здійснення свого задуму - "моє викрадення із завданням тяжких тілесних ушкоджень".

Депутат також повідомив, що напередодні ввечері виїхав до Одеси і вранці дав зрозуміти зловмисникам, що він вже в Одесі.

"Далі було інсценовано моє викрадення. Замовники та організатори, думаючи, що мене викрадено, виїхали на відповідне місце, звідки мене мали доставити для розправи. Там їх і затримали працівники СБУ", - наводить деталі операції О.Гончаренко.

Він також сказав, що йому відоме ім'я одного зі зловмисників - Олександр Кушнарьов. Відповідаючи на запитання про те, чи був він особисто знайомий із цією людиною, О.Гончаренко сказав: "Ні, ніколи".

На запитання про те, чи була мотивом планованого злочину помста за висловлювання О.Гончаренка в травні 2014 року, нардеп сказав: "Мені складно сказати. Але я так розумію, що це другорядний мотив. Тому що в них була ще низка запланованих злочинів. Насамперед мотивом було вчинення теракту для залякування суспільства".

За його словами, зловмисники обрали його потенційною жертвою, оскільки він є політичним діячем.

Нардеп розповів, що нині в Одесі відбуваються обшуки, вилучають відповідну літературу.

О.Гончаренко подякував колегам із парламенту за ініціацію створення штабу з його пошуку у зв'язку з викраденням.