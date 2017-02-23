Події

16:48 23.02.2017

Нардеп Гончаренко повідомив, що спецслужби тривалий час вели угруповання, яке планувало теракт

депутат України (фракція "Блок Петра Порошенка") Олексій Гончаренко заявляє, що заздалегідь був поінформований українською спецслужбою стосовно проведення операції з його участю щодо затримання групи, яка планувала теракт для нагнітання ситуації в суспільстві.

"Я став учасником операції українських силових структур зі знешкодження чергового терористичного угруповання, яке планувало низку злочинів в Одесі та Одеській області", - сказав він у режимі телефонного зв'язку в ефірі телеканалу "112.Україна".

Відповідаючи на запитання про те, чи відомо йому було заздалегідь про цю спецоперацію, нардеп сказав: "Так. Ця операція тривала багато тижнів. Це угруповання вели і документували".

За словами депутата, на певному етапі спецоперації йому повідомили про те, що його буде залучено до цієї розробки.

О.Гончаренко розповів, що зловмисники обрали 23 лютого для здійснення свого задуму - "моє викрадення із завданням тяжких тілесних ушкоджень".

Депутат також повідомив, що напередодні ввечері виїхав до Одеси і вранці дав зрозуміти зловмисникам, що він вже в Одесі.

"Далі було інсценовано моє викрадення. Замовники та організатори, думаючи, що мене викрадено, виїхали на відповідне місце, звідки мене мали доставити для розправи. Там їх і затримали працівники СБУ", - наводить деталі операції О.Гончаренко.

Він також сказав, що йому відоме ім'я одного зі зловмисників - Олександр Кушнарьов. Відповідаючи на запитання про те, чи був він особисто знайомий із цією людиною, О.Гончаренко сказав: "Ні, ніколи".

На запитання про те, чи була мотивом планованого злочину помста за висловлювання О.Гончаренка в травні 2014 року, нардеп сказав: "Мені складно сказати. Але я так розумію, що це другорядний мотив. Тому що в них була ще низка запланованих злочинів. Насамперед мотивом було вчинення теракту для залякування суспільства".

За його словами, зловмисники обрали його потенційною жертвою, оскільки він є політичним діячем.

Нардеп розповів, що нині в Одесі відбуваються обшуки, вилучають відповідну літературу.

О.Гончаренко подякував колегам із парламенту за ініціацію створення штабу з його пошуку у зв'язку з викраденням.

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