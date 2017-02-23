У Києві пограбували банк, поліція шукає зловмисника

Невідомий, погрожуючи зброєю, пограбував у четвер удень банк у Голосіївському районі Києва, поліція розшукує зловмисника.

"Інцидент стався на вулиці Васильківській у Голосіївському районі Києва. Чоловік, погрожуючи зброєю, забрав із каси гроші", - повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції Києва.

За інформацією Нацполіції, близько 13:40 правоохоронці отримали повідомлення, що невідомий чоловік, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, забрав із каси банку гроші.

На місце інциденту виїхала слідчо-оперативна група поліції. "За словами персоналу фінансової установи, до приміщення увійшов невідомий чоловік, який пригрозив зброєю, а потім забрав із каси гроші. В результаті його дій ніхто з присутніх не постраждав. Після цього зловмисник зник. Суму збитку встановлюють", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці вживають заходів щодо встановлення та затримання зловмисника.