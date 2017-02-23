Події

17:36 23.02.2017

НКРЗІ погодила підвищення граничних тарифів "Укрпошти" на універсальні послуги на 50%

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) схвалила проект рішення Українського державного підприємства поштового зв'язку (УДППЗ) "Укрпошта" про збільшення граничних тарифів на пересилання поштових карток, листів, бандеролей і пересилання рекомендованих відправлень (поштових карток, листів, бандеролей) на 59,6% та пересилання посилок Україною на 22,0%.

Як зазначено в повідомленні на веб-сайті НКРЗІ, таким чином, рівень підвищення тарифів у середньому становитиме 49,4%.

Згідно з ним, 10 лютого було проведено засідання робочої групи з розроблення граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв'язку, на якому профспілки та роботодавці, які є сторонами, підтримали пропозицію "Укрпошти" щодо підвищення граничних тарифів.

Надалі це рішення буде подано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції та набуде чинності з дня його офіційної публікації.

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