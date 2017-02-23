Гройсман сподівається, що новий менеджмент виведе з кризи Харківський авіазавод

Зміна менеджменту Харківського державного авіаційного виробничого підприємства (ХДАВП) має стати першим кроком щодо виведення заводу з кризи, вважає прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Нещодавно "Укроборонпром" змінив менеджмент компанії, і я вважаю, що це має стати першим кроком, щоб вивести компанію з кризи", - сказав В.Гройсман.

Він наголосив, що виступає за збереження авіазаводу. Водночас прем’єр ухилився від відповіді на запитання, чи має ХДАВП залишитися самостійним підприємством.

"Це питання технологічного процесу і господарської діяльності. Новий менеджмент дасть рекомендації, як взаємодіяти (з іншими підприємствами галузі - ІФ), але точно в кооперації", - сказав В.Гройсман.

Як повідомили кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна" на ХДАВП, генеральним директором підприємства став Олександр Кривоконь, який у 2005-2006 рр. був директором Харківського тракторного заводу. Він також обіймав різні посади на "Південмаші" та ДП "Завод ім. Малишева".

Як повідомлялося, 16 червня 2015 р. уряд України передав ХДАВП і ДП "Завод 410 ЦА" зі складу ДАК "Антонов" до складу державного концерну "Укроборонпром".

ХДАВП - одне з провідних підприємств авіапрому України, серійний виготовлювач багатоцільового Ан-74, а також близькомагістрального Ан-140.

Із 22 липня 2015 р. виконання обов'язків генерального директора підприємства покладено на Ігоря Сунцова.

У жовтні 2016 р. І.Сунцов в інтерв'ю місцевому виданню "Время" повідомив, що завод фактично простоює з 2014 р.

"З 2014 року — на простої. Щодня виходять у міру потреби на вузькі місця, де є робота, 600-700 людей. Решта на простої, але отримують зарплату, платимо їм мінімалку. Із зарплати існує заборгованість за 2014-2015 роки. За 2016 рік зарплата виплачується, частково погашаємо борги за 2015 рік", — сказав І.Сунцов.