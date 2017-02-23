Громадські активісти ініціюють створення Координаційного штабу блокади тимчасово окупованих територій з метою узгодження дій між учасниками блокади.

Як повідомила представник групи "Миротворець" Гайде Різаєва під час прес-конференції в інформаційному агентстві "Інтерфакс Україна" в четвер, основним завданням штабу, організацію якого ініціюють ветерани АТО Тетяна Борисенко, Едуард Скорич, Руслан Стельмах, Лада Соколова та сама Г.Різаева, є координація дій учасників блокади, збір добровільних пожертвувань.

Крім того, пропонується делегувати штабу повноваженнями щодо ведення переговорів із бойовиками стосовно звільнення полонених, у разі необхідності можливого тимчасового призупинення блокади.

Участь у роботі штабу та блокади мають брати виключно ветерани АТО, волонтери та громадські активісти.

Г.Різаєва також висловила думку, що формат, в якому на сьогодні відбувається блокада, - за участю політиків та відсутності чітких скоординованих дій і вимог - є неприйнятним.

"Доки всі наші дії рухаються, дійсно, патріотично, пов’язані лише з народним волевиявленням і захистом інтересів народу, все йде добре. Але коли в ці дії починають влізати політики, рушиться все", - сказала вона.

Активісти висловили думку, що депутати, зокрема Володимир Парасюк, Єгор Соболєв, Семен Семенченко, не повинні брати участі в блокаді, а мають "займатися прямими законодавчими обов'язками".

Крім того, Г.Різаєва повідомила про плани звернутися до Верховної Ради з вимогою дати оцінку діяльності депутатів у процесі блокади.