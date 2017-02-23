Польща обрала підрядника для будівництва газопроводу до кордону України

Оператор ГТС Польщі Gaz-System S.A. обрав PGNiG Technologie S.A. як підрядника будівництва газопроводу Страхоцина-Германовичі, повідомляється на сайті Gaz-System.

Як зазначено в повідомленні, цей газопровід протяжністю 72 км стане елементом східної гілки коридору "Північ-Південь" і важливий для інтеграції ГТС Польщі, Словаччини та України.

У рамках проекту планується реконструювати вузол "Германовичі", від якого в майбутньому планується прокласти інтерконектор Германовичі (Польща) - Більче-Волиця (Україна).

Завершити будівництво газопроводу Страхоцина-Германовичі планується в 2019 році, вартість проекту 288 млн злотих (майже 2 млрд грн).