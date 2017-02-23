Фірташа звільнили під колишню заставу та зобов'язання залишатися в Австрії

Земельний суд Відня, розглянувши запит Іспанії про екстрадицію українського бізнесмена Дмитра Фірташа, в четвер ухвалив рішення звільнити його без внесення додаткової застави, йдеться в повідомленні адвокатів бізнесмена, переданому агентству "Інтерфакс-Україна".

"Суд відмовив прокуратурі Відня в арешті Д.Фірташа, оскільки відсутній ризик нез'явлення Д.Фірташа на вимогу суду. Суд зобов'язав Д.Фірташа регулярно відвідувати суд через певні проміжки часу", - зазначили захисники бізнесмена.

"Д.Фірташу заборонено покидати територію Австрії, він здав суду свій закордонний паспорт", - додали адвокати.

Як повідомлялося, голова ради групи компаній Group DF Д.Фірташ був заарештований в Австрії 12 березня 2014 року за запитом влади США. Під час попередньої американської адміністрації українського бізнесмена звинуватили в тому, що він за допомогою хабарів на загальну суму в $18,5 млн хотів отримати дозволи на видобуток титанової сировини в Індії для подальшого продажу готової продукції до США.

Земельний суд Відня у кримінальних справах обрав Д.Фірташу запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту, але погодився звільнити його під заставу в EUR125 млн і зобов'язання не покидати Австрії. 30 квітня 2015 року цей самий суд відхилив запит Мін’юсту США про екстрадицію Д.Фірташа до цієї країни, вказавши на неможливість виключити політичні мотиви запиту про видачу українця з боку США. У вересні прокуратура Відня подала апеляцію на це рішення, а 21 лютого Вищий земельний суд Відня задовольнив її.

Одразу після засідання апеляційного суду 21 лютого 2017 року прокуратура Відня затримала Д.Фірташа на 48 годин у зв'язку із запитом Іспанії на його екстрадицію, після чого суд мав визначитися із запобіжним заходом.

Згідно з правилами європейського ордера на арешт, який був виписаний Іспанією, після рішення суду про запобіжний захід є 30 днів на рішення суду першої інстанції з питання екстрадиції Д.Фірташа до Іспанії, а потім ще 30 днів для розгляду його в другій інстанції у разі подання апеляції.

Як раніше уточнювали адвокати бізнесмена, застава у розмірі EUR125 млн у "американській" справі, як і раніше, існує, тоді як можливість виїзду з Австрії у Д.Фірташа була в період між рішенням суду першої інстанції від 30 квітня 2015 року про відмову в його екстрадиції в США і протилежним рішенням апеляційного суду, ухваленим 21 лютого 2017 року.

Остаточне рішення про екстрадицію має прийняти Федеральний міністр юстиції Австрії. На думку адвокатів, Д.Фірташ залишиться в столиці Австрії на термін від кількох до кільканадцяти місяців з огляду на відсутність у його справи прецедентів в австрійському правосудді.