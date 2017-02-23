Бойовики 41 раз стріляли по українських позиціях у зоні АТО, двоє військових поранені

Незаконні збройні формування від початку доби в четвер 41 раз порушували режим тиші в зоні проведення антитерористичної операції, двоє українських військових дістало поранень.

"Загалом зафіксовано 41 обстріл. Двоє наших військових поранені", - повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці у Facebook у четвер.

На донецькому напрямку з мінометів бойовики обстріляли Зайцеве та Кам'янку. З гранатометів, великокаліберних кулеметів - Новгородське, Піски, Авдіївку, Верхньоторецьке, Луганське, Зайцеве. Снайпер обстрілював українські позиції в районі Новгородського.

На луганському напрямку з мінометів різних калібрів НЗФ обстріляли Попасну та Новозванівку, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів - Троїцьке, Кримське та Новоолександрівку. По Новозванівці вогонь вели БМП противника, а по Троїцькому - зенітні установки.

На маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів обстріляли Тарамчук, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - Водяне, Павлопіль, Гнутове, Широкине. По Широкиному вогонь вів снайпер.