Події

18:44 23.02.2017

Фігуранта "газової справи" Свіченка, який перебував під домашнім арештом, оголошено в розшук

Фігурант "газової справи" - екс-директор ТОВ "Надра Геоцентр", колишній виконавчий директор ТОВ "Карпатнадраінвест" Сергій Свіченко, який перебував під домашній арештом, зник, у зв'язку з чим його оголошено в розшук, повідомляє прес-служба Національного антикорупційного Бюро України.

"Рішення судді Солом’янського райсуду Києва про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту замість тримання під вартою створило передумови для втечі одного з фігурантів так званої газової справи - екс-директора ТОВ "Надра Геоцентр" та екс-виконавчого директора ТОВ "Карпатнадраінвест" Сергія Свіченка. 16 лютого 2017 року його оголошено в розшук, до Державної прикордонної служби скеровано відповідну інформацію", - йдеться в повідомленні НАБУ.

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