"Київстар" погодився поділитися своїми частотами з "Vodafone Україна" та lifecell для впровадження 4G

Найбільший оператор мобільного зв'язку "Київстар" запропонував Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) розподілити частину своїх частот у діапазонах 1800 МГц між "Vodafone Україна" та lifecell для впровадження зв'язку 4G.

Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook написав президент компанії Петро Чернишов.

"Ми запропонували НКРЗІ та іншим операторам поділитися частотами Kyivstar у діапазоні 1800 МГц для створення рівних умов для впровадження 4G. Не приховуватиму, що для нас це буде важко, довго і дорого - треба буде перенастроювати все обладнання, - але ми розуміємо, що необхідно рухатися вперед, впроваджувати нові технології та наздоганяти решту світу", - зазначив він.

За його словами, за умови проведення 4G-тендера лише на частотах 2600 МГц покриття мережі буде лише у великих містах через малий радіус дій базових станцій на цій частоті.

"Залишилося знайти точки стикання з одним з учасників ринку, підтримку та розуміння НКРЗІ в питаннях розподілу частот відповідно до потреб абонентів", - наголосив П.Чернишов.

За даними "Vodafone Україна", в діапазоні 1800 МГц "Київстар" володіє 51% частот, "Vodafone Україна" - 32% та lifecell - 17%, придатних до впровадження 4G-частот.

Раніше компанія "ММДС Україна" звернулася до НКРЗІ з готовністю віддати державі право на користування половиною своїх частот у діапазоні 2,6 ГГц в обмін на компенсацію, еквівалентну до 25% вартості 4G-ліцензій на ці частоти, за обґрунтування цих витрат. Найбільші українські мобільні оператори - "Київстар", "Vodafone Україна" та lifecell раніше зазначали, що вважають таку компенсацію прийнятною.