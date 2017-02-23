НБУ наголошує на легітимності призначення глави центробанку, вважає дії Тарути спробою тиску

Національний банк України (НБУ) нагадує, що глава центробанку Валерія Гонтарева була призначена відповідно до законодавчо встановленої процедури, і вважає дії народного депутата Сергія Тарути (позафракційний) спробою тиску.

"Перевірка перед призначенням і призначення глави НБУ перебуває в компетенції Верховної Ради. Така перевірка, а також інші, зокрема на відповідність закону "Про очищення влади", була застосована й до нинішньої глави НБУ В.Гонтаревої. НБУ, у свою чергу, виконав постанову ВР "Про призначення Гонтаревої В.О. на посаду голови НБУ" №1530-VII від 19 червня 2014 року", - прокоментували агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі центробанку.

Нацбанк вважає звернення С.Тарути до Вищого адміністративного суду України (ВАСУ) з вимогою скасувати постанову Верховної Ради щодо призначення В.Гонтаревої на посаду голови НБУ черговою спробою політичного тиску та маніпуляцій, що ґрунтується на незнанні тонкощів процедури призначення глави центробанку.

Як повідомлялося, С.Тарута звернувся до ВАСУ з вимогою скасувати постанову ВР про призначення В.Гонтаревої на посаду голови НБУ. У позові, поданому С.Тарутою спільно з громадською організацією "Національне благо України", що обстоює права вкладників ліквідованих банків, зазначено, що, призначаючи В.Гонтареву в червні 2014 року, парламент порушив норми Конституції та трьох законів України.

С.Тарута є ініціатором кампанії з відставки глави НБУ В.Гонтаревої. Депутат - автор брошури "Гонтарева. Загроза економічній безпеці України", в якій йдеться про негативний вплив дій В.Гонтаревої на посаді глави НБУ на економічну ситуацію в країні, а також про її можливу причетність до корупційних схем. Він неодноразово заявляв про необхідність створення в парламенті тимчасової слідчої комісії з розслідування її діяльності, ініціював подання до НАБУ заяви про вчинення В.Гонтаревою кримінального злочину, яку підписали 35 народних депутатів.