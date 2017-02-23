Події

20:06 23.02.2017

Львів очікує від держави нової ділянки під полігон, готовий облаштувати її власним коштом - Садовий

Львів очікує від держави нової ділянки під полігон та готовий облаштувати її власним коштом, повідомляє прес-служба Львівської міськради з посиланням на міського голову Львова Андрія Садового.

"Ми чекаємо, що найближчим часом державні органи влади покажуть нам ділянку з документами, зі всіма дозволами, де можна облаштувати такий полігон для частини районів області та міста Львова. Ми готові за міські засоби такий полігон облаштувати", - сказав мер Львова.

За словами А.Садового, він часто спілкується з головою Львівської обласної державної адміністрації і той "прекрасно володіє темою".

"Я знаю, що вони попередньо дали завдання інститутам подивитись, яка ділянка в межах області може до цього бути готовою. Треба враховувати також суспільний фактор, бо громади мають з розумінням підходити до цієї ситуації. Якщо буде спільна позиція державних органів влади і місцевої влади, тоді буде позитивний результат", - наголосив мер Львова.

Водночас А.Садовий нагадав, що документи під новий полігон видають державні органи, а місто не може самостійно знайти таку ділянку та її оформити.

"Є підтримка держави - буде полігон. Немає підтримки з боку держави - не буде полігону" - зазначив він.

Як повідомлялося, влада Львова відхилила пропозицію взяти на баланс для облаштування нового полігону та комплексу з переробки відходів ділянку в Яворівському районі на території колишнього гірничо-хімічного комбінату "Сірка".

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