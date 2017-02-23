МВФ, як і раніше, погоджує з усіма підписантами меморандум співпраці з Україною

Міжнародний валютний фонд (МВФ), як і раніше, погоджує з владою України меморандум про співпрацю, повідомив офіційний представник фонду Джеррі Райс.

"У цьому немає нічого незвичайного: іноді вирішення певних питань потребує часу. Виходячи з цього планується і дата засідання Ради директорів фонду", - сказав він під час традиційного прес-брифінгу у Вашингтоні в четвер.

"Як тільки документ буде доопрацьовано, пропозицію завершити черговий перегляд програми EFF буде представлено Раді директорів фонду найближчими тижнями", - додав він.

Представник МВФ при цьому зазначив, що фонд продовжує спілкування з усіма підписантами документа, зокрема Міністерством фінансів, Кабінетом Міністрів, Національним банком України та Адміністрацією президента.

"Ми контактуємо з усіма", - сказав Д.Райс.

Як повідомлялося, відкрита МВФ у березні 2015 року чотирирічна програма EFF загальним обсягом SDR12,348 млрд (близько $17,25 млрд) із першим траншем у $5 млрд спочатку передбачала щоквартальний перегляд програми, виділення в 2015 році ще трьох траншів по SDR1,18 млрд (близько $1,63 млрд) і зменшення квартальних траншів у 2016-2018 роках до SDR0,44 млрд ($0,61 млрд).

Україна змогла отримати з невеликою затримкою другий транш за цією програмою на $1, 7 млрд на початку серпня 2015 року, після чого виникла тривала пауза у зв'язку з невиконанню ряду умов, політичною кризою і зміною уряду.

Після приходу нового Кабміну на чолі з Володимиром Гройсманом у квітні 2016 року переговори щодо продовження фінансування було відновлено, проте МВФ вирішив виділити третій транш у розмірі $1 млрд лише в середині вересня. Згідно з переглянутим графіком фінансування, подальше виділення коштів планувалося щокварталу за підсумками виконання критеріїв ефективності, зокрема, четвертий транш у розмірі $1,3 млрд - у середині листопада 2016 року. Найбільший транш планується в першому кварталі 2017 року - понад $1,986 млрд, після чого розмір двох наступних буде скорочено до $1,33 млрд, а решти п'яти - до $735 млн.

Після націоналізації ПриватБанку та прийняття держбюджету-2017 керівники Мінфіну та Нацбанку заявили про ймовірність позитивного рішення МВФ щодо виділення Україні четвертого транша за програмою EFF наприкінці січня 2017 року.