Брата керівника КНДР отруїли речовиною, що є компонентом хімзброї

Кім Чен Нам - зведений брат північнокорейського лідера Кім Чен Ина - помер від отруєння речовиною нервовопаралітичної дії VX Nerve Agent, який є компонентом хімічної зброї, повідомила поліція Малайзії, яка веде слідство у справі про вбивство.

У поширеній заяві йдеться, що такий висновок був зроблений експертами хімічного департаменту поліції.

Як повідомлялося, Кім Чен Нам був отруєний в аеропорту малайзійській столиці Куала-Лумпура 13 лютого. Одна з жінок, заарештованих за підозрою у вбивстві, змогла розпорошити отруйну речовину на обличчя загиблого.

Парламент Південної Кореї, яка звинувачує КНДР в організації вбивства Кім Чен Нама, звернувся до конгресу США з пропозицією про включення Північної Кореї до списку терористичних держав, повідомили південнокорейські ЗМІ.

Раніше поліція Малайзії зажадала від посольства КНДР в Куала-Лумпурі надати їй можливість допитати другого секретаря посольства у зв'язку з розслідуванням справи про вбивство Кім Чен Нама, ЗМІ сприйняли цю інформацію як причетність північнокорейської влади до злочину.