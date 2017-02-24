Один боєць ЗСУ загинув, двоє дістали поранення у зоні АТО за минулу добу

Бойовики за минулу добу 83 рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі, повідомляє прес-центр АТО на сторінці в Facebook в п'ятницю вранці.

"Двох наших військових поранено, один – загинув", - йдеться в повідомленні.

На донецькому напрямку танк бойовиків неодноразово обстрілював Авдіївку. З мінометів різних калібрів ворог обстрілював Піски, Зайцеве, Троїцьке і Кам'янку. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - Новгородське, Піски, Авдіївку, Верхньоторецьке, Новоселівку, Луганське, Зайцеве. Снайпер обстрілював позиції в районі Новгородського.

На луганському напрямку з мінометів різних калібрів бойовики обстріляли Попасну і Новозванівку, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів - Троїцьке, Кримське і Новоолександрівку. Новозванівку обстрілював БМП противника, а Троїцьке - зенітні установки.

На маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів обстріляли Красногорівку, Новотроїцьке, Тарамчук, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - Водяне, Павлопіль, Гнутове, Широкине, Новотроїцьке. Широкине обстрілював снайпер.