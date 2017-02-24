Події

10:49 24.02.2017

СБУ зняла претензії до 15 імпортерів скрапленого газу і МЕРТ скасує для них санкції

Служба безпеки України (СБУ) зняла претензії до 15 імпортерів скрапленого газу та їхніх контрагентів, Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) скасує санкції щодо них, повідомила прес-служба МЕРТ.

"23 лютого СБУ повідомила МЕРТ, що первинні дані про правопорушення, які здійснюють імпортери та їхні контрагенти, доведені частково, а причетність суб'єктів господарювання до завдання шкоди інтересам України не доведено. На підставі цієї інформації СБУ МЕРТ пропонує скасувати дію спеціальних санкцій відносно 15 імпортерів пально-мастильних матеріалів та їхніх контрагентів", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, йдеться про компанії "НП-Трейдинг", "Нафтопродукт-Трейдинг", "Віолана-Пек", "Логістик Менеджмент Сістемс", "Галон-Груп", "СВГ Плюс", "Євростандарт Автогаз", "Надія", "Олан", "Род-Нік", West Trading&Marketing Oil, Restimpex System, Tarone Trade, Ameralda Trading Limited, Danier Holdings.

Як повідомлялося, введення санкцій ґрунтувалося на інформацію СБУ про те, що імпортери акумулювали кошти на офшорних рахунках і частково використовували їх на фінансування бойовиків в окупованих районах Донецької і Луганської областей.

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