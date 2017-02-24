Події

10:53 24.02.2017

Військові сапери знешкодили понад 60 снарядів в районі Авдіївки за поточний місяць

Групи військових саперів 72-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України знешкодили понад 60 снарядів в районі м. Авдіївка Донецької області в поточному місяці, повідомила речниця Міністерства оборони Вікторія Кушнір.

"З початку лютого військові сапери розвідали і провели в околицях Авдіївки маркування трьох мінних полів загальною площею близько 60 гектарів і знешкодили в житлових кварталах понад 60 гарматних снарядів і мінометних мін", - сказала В. Кушнір на брифінгу в п'ятницю в Києві.

При цьому представник оборонного відомства наголосила, що більше половини знешкоджених боєприпасів мала калібр, заборонений Мінськими домовленостями.

Вона також поінформувала, що сапери ЗСУ забезпечили безперешкодну роботу співробітників комунального господарства Авдіївки із відновлення близько 15 км ліній електропередач та Донецької фільтрувальної станції для забезпечення місцевих жителів водою.

"На лінії зіткнення в районі Авдіївки військові інженери встановили засоби автономного живлення для трьох камер відеоспостереження", - додала В. Кушнір.

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