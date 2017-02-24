Україна в 2017 р. збільшить видобуток газу до 20,3 млрд куб. м, у 2018 р. до 22,5 млрд куб. м

Уряд оприлюднив затверджену наприкінці 2016 року Концепцію розвитку газодобувної галузі України, що передбачає зростання видобутку блакитного палива з 18,7 млрд куб. м в минулому році до 20,3 млрд куб. м в поточному році з подальшим її збільшенням до 27,6 млрд куб. м в 2020 році.

Згідно з розпорядженням Кабміну №1079 від 28 грудня, опублікованому в газеті "Урядовий кур'єр" у п'ятницю", документ передбачає вихід на видобуток у 22,5 млрд куб. м в 2018 році та на 25,2 млрд куб. м в 2019 році.

Згідно з концепцією, державна компанія "Укргазвидобування" збільшить виробництво з 14,5 млрд куб. м в минулому році до 15,2 млрд куб. м в поточному і 16,5 млрд куб. м в наступному, після чого наростить його до 18,2 млрд куб. м в 2019 році і 20,1 млрд куб. м в 2020 році.

Передбачається також, що компанії зможуть значно поліпшити показники приросту розвіданих запасів, довівши їх з 7,5 млрд куб. м в 2016 році (з них "Укргазвидобування" – 7 млрд куб. м) до 13,5 ("Укргазвидобування" – 12) млрд куб. м в 2017 році і 33,8 (25) млрд куб. м в 2020 році.