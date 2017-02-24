У Києві та області вилучено 3 тонни російського лосьйону "Бояришнік"

Українські правоохоронці припинили незаконну діяльність підпільного цеху з виготовлення алкогольних напоїв, у рамках обшуків у Голосіївському районі Києва і Бориспільському районі Київської області вилучено 3 тонни косметичного лосьйону "Бояришнік" російського виробництва.

Як повідомляє в п'ятницю прес-служба прокуратури Києва, в рамках досудового розслідування, зареєстрованого за ч. 3 ст. 204 КК України, правоохоронці провели обшуки в гаражно-будівельному кооперативі на території Голосіївського району, а також у нежитлових приміщеннях у Бориспільському районі.

"Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили 3 тонни косметичного лосьйону під назвою "Бояришнік" російського виробництва (вміст етилового спирту 70%), що, імовірно використовувався для виготовлення сурогату. Також вилучено 3 тонни готової для реалізації горілки "Пшенична"..., 500 літрів коньячних виробів, а також пристрої для виготовлення та фасування горілчаних виробів", - йдеться в повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення осіб, причетних до організації вчинення злочину, а також каналів постачання і збуту фальсифікату.

Вилучені речовини будуть направлені на експертне дослідження.