СММ ОБСЄ констатує зниження кількості випадків порушення режиму тиші на Донбасі

Ситуація на сході України має тенденцію до деескалації, заявив перший заступник глави СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг.

"Ситуація з безпекою за минулий тиждень покращилася, ми фіксуємо зниження кількості випадків порушення режиму припинення вогню на 20%. Випадків використання танків, мінометів і артилерії за тиждень ми зафіксували 180, попереднього тижня - 884. Тобто, кількість таких випадків знизилася на 80%", - сказав він в п'ятницю під час скайп-конференції.

О. Хуг поінформував, що минулої п'ятниці в центрі Донецька спостерігачі чули 98 вибухів, на наступний день – 127. У Світлодарську в суботу зафіксовано 152 вибухи і безперервні кулеметні черги.

Він наголосив, що СММ ОБСЄ підтримує деескалацію ситуації.

"Це відносна тиша. У вівторок у районі Світлодарська спостерігачі чули 86 вибухів невідомого походження, 5 пострілів з гранатометів, 5 розривів мінометних мін калібром 82 м. У середу в підконтрольному так званому "ДНР" Дебальцевому зафіксовано 298 вибухів і випадків введення вогню з кулеметів. Зранку в цей день у підконтрольному Києву Світлодарську – 300. Очевидно, що ситуація не зміниться, доки там є озброєння та сторони розташовані близько один до одного", - наголосив він.

Заступник голови місії також зазначив, що сторони конфлікту все ще не відвели важке озброєння від лінії зіткнення.

"На підконтрольних українській владі територіях ми фіксували 6 гаубиць, на непідконтрольних – 2 танки і 2 БМП, на яких були встановлені протитанкові комплекси. З цього випливає, що сторони не відвели важке озброєння і активно використовують його", - сказав він.

О. Хуг також нагадав, що сторони не надали інформації про місцезнаходження відведеного раніше озброєння. А спостерігачі не завжди мають безперешкодний доступ до місць зберігання такого озброєння.

Він поінформував, що на сьогоднішній день в місії налічується 718 спостерігачів, 616 з них працюють на сході України.