НБУ залишив без змін перелік системно важливих банків у складі Приватбанку, Укрексімбанку та Ощадбанку

Національний банк України (НБУ) визначив системно важливими банками в 2017 році ПриватБанк, Укрексімбанк і Ощадбанк (всі Київ), повідомляється на веб-сайті центробанку.

Відповідне рішення № 100-рш прийнято Нацбанком 23 лютого 2017 року.

У повідомленні наголошується, що всі зазначені банки мали статус системно важливих і протягом 2016 року.

Нацбанк нагадує, що банк вважається системно важливим, якщо його банкрутство чи неналежне функціонування може створити системні ризики для фінансової системи.

Регулятор до таких банків може застосовувати підвищені пруденційні вимоги, зокрема підвищені нормативи ліквідності і капіталу.

Крім цього, статус системно важливого визначає особливий режим нагляду за банком.